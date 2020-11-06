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Aktüel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-06 00:14:56 -
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 1302 vaka belirlendi, toplam vaka sayısı 338 bin 875’e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 316 bin 665’e ulaştı.

Son 24 saatte 26 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 893’e çıktı. Ülkede, 1 Ağustos’tan bu yana bir gündeki en yüksek ölümlü vaka kaydedildi.

Pakistan’da en son 31 Temmuz’da bir günde 27 kişi yaşamını yitirmişti. Bu tarihten sonra ise ölümlü vakalar 21'in altına düşmüştü.

Pakistan'da 30 Ekim'de 24 saatte yaşanan vakalar ise 29 Temmuz’un ardından ilk defa 1000'i aşmıştı.

Öte yandan, Başbakan İmran Han, 3 Kasım’daki açıklamasında, ülkenin yeniden bir sokağa çıkma yasağını kaldıramayacağını ifade ederek, vatandaşlardan salgınla ilgili önlemlere uymalarını istemişti.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 65 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 425 bin 796’ya yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 89 artışla 14 bin 348’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 860 artışla 357 bin 142’ye çıktı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1009 artarak toplam 36 bin 434'e, aktif vakalar ise 10 bin 503'e yükseldi.

Bugün 839 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 25 bin 654 oldu.

Son 24 saatte 6 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 277'ye ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1048 artarak 105 bin 794’ye, ölü sayısı 9 artışla 1821’e yükseldi.

Son bir günde 23 bin 451 kişiye virüs testi yapılan ülkede yoğun bakım servislerinde 183 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

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