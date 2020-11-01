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Aktüel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:26:01 -
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 977 vaka belirlendi, toplam vaka sayısı 333 bin 970’e yükseldi.

Son 24 saatte 17 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 823’e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 314 bin 555’e ulaştı.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 696 kişide daha Koivd-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 412 bin 784’e yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 74 artışla 13 bin 943’e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 141 artışla 341 bin 942’ye çıktı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte ülkede 957 yeni Kovid-19 vakası görülürken toplam vaka sayısı 32 bin 505'e yükseldi.

Bugün 972 vaka sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı 22 bin 220, aktif vakalar ise 10 bin 36 oldu.

Kovid-19'dan toplam 249 kişinin vefat ettiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

- Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 614 artarak 102 bin 780’e, ölü sayısı 6 artışla 1789’a yükseldi.

Son bir günde 15 bin 137 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 160 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.


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