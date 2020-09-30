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Aktüel Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, İslamofobiye karşı çabaların artırılmasını istedi
Aktüel

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, İslamofobiye karşı çabaların artırılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:10:04 -
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, İslamofobiye karşı çabaların artırılmasını istedi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, dünyada yükselen İslamofobi dalgasına karşı önlemlerin artırılması çağrısında bulundu.

Kureyşi, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı toplantısına telekonferans yoluyla katılarak konuşma yaptı.

Nefret ve şiddete yönelik kasıtlı provokasyonların BM tarafından "yasa dışı" olarak sınıflandırıldığını ifade eden Kureyşi, dini inançlara dayalı hoşgörüsüzlük, ayrımcılık, ırkçılık, nefret söylemi ve şiddetin küresel olarak yeniden yükselişte olduğu konusunda uyardı.

Dünyada yükselen İslamofobi dalgasına karşı önlemlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Kureyşi, karşılıklı saygı içerisinde farklı medeniyetler ve kültürlerin bir arada uyum içinde yaşadığı barışçıl bir dünya için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti.

Medeniyetler İttifakı eş-sponsorları Türkiye ve İspanya'dan övgüyle söz eden Kureyşi, ırkçılığı körükleyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusunun İslamofobi sorununun ne kadar köklü olduğunu gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Kureyşi, kendi bölgeleri de dahil olmak üzere birçok yerde küresel salgının, olumsuz dini klişeler nedeniyle insanların çektiği acıyı ağırlaştırdığını belirtti.


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