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Pakistan Dışişleri Bakanı ABD’li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hindistan’la yaşanan gerilimi görüştü.

26 Şubat 2019 Salı 20:56
Pakistan Dışişleri Bakanı ABD’li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hindistan’la yaşanan gerilimi görüştü.


Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Hindistan’la yaşanan gerilimle ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefona görüştü. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kureşi ABD’li mevkidaşına Pakistan’ın Hindistan’a karşı toprak bütünlüğünden ödün vermeyeceğini söyledi. Açıklamada, Kureşi’nin Hindistan güvenlik güçlerinin Kontrol Hattını ihlal etmesi ve yaşanan gelişmelerle ilgili Pakistan hükümetinin tutumu hakkında Pompeo’yu bilgilendirdiği ifade edildi. Kureşi’nin ayrıca Hindistan hükümetinin Güney Asya’daki barış ve güvenliği tehlikeye attığını ifade ettiği belirtildi.


Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Srinagar şehrinde 14 Şubat’ta terör saldırısı düzenlenmiş 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları, saldırıdan dolayı Pakistan’ı suçlamış, Pakistan’ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini duyurmuştu. Olayına ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış ve Hindistan sabah saatlerinde Pakistan’a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 20:56
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