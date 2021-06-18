Pakistan bu sözlerle duyurdu: Öldürüldüler!
Dost ve kardeş ülke Pakistan'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığını ve 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle Mücadele Departmanından yapılan açıklamada, elde ettikleri bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçlerinin Ketta şehrinde düzenlediği operasyon sırasında çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, 6’sının ise kaçmayı başardığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği kaydedildi.
Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgi verilmedi.