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Dünya Pakistan bu sözlerle duyurdu: Öldürüldüler!
Dünya

Pakistan bu sözlerle duyurdu: Öldürüldüler!

Dost ve kardeş ülke Pakistan'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığını ve 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 09:44:00 -
Pakistan bu sözlerle duyurdu: Öldürüldüler!

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle Mücadele Departmanından yapılan açıklamada, elde ettikleri bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçlerinin Ketta şehrinde düzenlediği operasyon sırasında çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, 6’sının ise kaçmayı başardığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği kaydedildi.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgi verilmedi.

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