Gündem Pakistan Başbakanı Şerif İran heyetini kabul etti
Gündem

Pakistan Başbakanı Şerif İran heyetini kabul etti

Yeniakit Publisher
Pakistan Başbakanı Şerif İran heyetini kabul etti

ABD-İran müzakerelerine ev sahipliği yapan Pakistan’ın Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, İran heyetini kabul etti.

İslamabad Görüşmeleri'ndeki katılımından dolayı İran'a takdirlerini sunan Başbakan, Pakistan'ın bölgesel ve küresel barış ile istikrarın çıkarına anlamlı sonuçlar elde etmek için arabuluculuk rolünü sürdürme konusundaki samimi kararlılığını teyit etti.

PAKİSTAN VE İRAN HEYETLERİ ARASINDA SICAK GÖRÜŞME

Pakistan tarafında toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral Syed Asim Munir ile İçişleri Bakanı Syed Mohsin Raza Naqvi katıldı.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen görüşmede İran tarafını, İran Danışma Meclisi Başkanı Sayın Mohammad Bagher Ghalibaf, İslam Cumhuriyeti İran Dışişleri Bakanı Sayın Abbas Araghchi ile birlikte temsil etti.

