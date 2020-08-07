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Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye'ye teklif

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye ile ülkesinin ilişkilerine ilişkin Arap basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 23:59:00 - 2020-08-08 00:00:32
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye'ye teklif

Kardeş ülke Pakistan'ın Başbakanı İmran Han, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili konuştu.

Arap basınına konuşan İmran Han, Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

İmran Han, Türkiye'den turizm konusunda öğrenmeleri gereken çok şöyleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir ilişkimiz var. Onlarla ekonomik işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Önemli bir konseyimiz var. Türkiye'den öğrenmek istediğimiz şeyler var. Türkiye turizmden çok para kazanıyor. Pakistan dünyanın en büyük ülkelerinden biri olabilir. Tarihi ve coğrafyası açısından çok çeşitli bir ülkedir. 12 farklı iklim bölgesi var. Türkiye'den bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Çünkü Türkiye 40 milyar dolarlık turizm gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

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