Paketi 5 TL'ye satılıyor! Duyan geliyor...

Şanlıurfa'da serinleten yaz içecekleri arasında bulunan meyan şerbeti, her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da vazgeçilmez içecekler arasında yerini koruyor.

Susuzluğu giderici, serinletici ve sindirim sistemine yardımcı olma özelliğiyle bilinen ‘meyan şerbeti’ ramazan ayında yine en çok ilgi gören içeceklerin başında geliyor.

Serinletici ve sindirim sistemine yardımcı olma özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi geldiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddiasıyla tüketilen meyan şerbeti, bu yıl da ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

İftar sofralarında yer alan şerbet, meyan bitkisinin kökünün işlendikten sonra buzlu suyla birlikte belli bir süre demlenmeye bırakılmasıyla meydana geliyor.

Meyan şerbetinin sürekli karıştırılması için su değirmeninin doldur boşalt yapması da vatandaşların ilgisini çekiyor. Eski ramazanları yad eden şerbet satıcısı Murat Aslan, “Ramazan ayında meyan şerbeti ve sütlü limonata içen müşterilerimiz değişmedi." dedi.

"Geçen yıla göre fiyatlar yükselmesine rağmen vatandaşlar vazgeçmiyor" diyen Aslan "Çünkü bilinen bir içecektir. Ramazan aylarında zengin fakir fark etmez herkesin sofrasında muhakkak bulunur. Bu muhteşem tadı herkesin tatmasını istiyoruz." dedi.

Sözlerini sürdüren Aslan "Doğal şifa kaynağıdır. Meyan kökü ile bilinen içecek, Şanlıurfalıların tabiriyle ‘yambalı’ diye bilinir. Meyan kökünde hiçbir katkı maddesi yoktur. Sadece doğal ottur." ifadelerini kullandı.

Aslan "Meyan kökünü alıyorsun üzerine buz koyduktan sonra dinlendire dinlendire hem renk alıyor hem tat yapıyor. Çocuklar için yapılan sütlü limonataya şeker, vanilya, süt katılıyor. Müşterilerimiz içsinler diye satışlarımızı 5 liradan yapıyoruz." dedi.

Her akşam eve giderken meyan şerbeti alarak giden Gökhan Çakmak, “Biz yapılan içeceği beğeniyoruz. Her ramazan ayında gelip alıp iftarda ailecek içiyoruz. Ben 35 yıldır bu mahallede oturuyorum. Her ramazan ayında gelirim. Genelde buraya motosikletle gelirim. Her akşam buradan geçerken alırım” diye konuştu.