  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Pakdemirli’den kadrolu işçi alımı müjdesi
Ekonomi

Pakdemirli’den kadrolu işçi alımı müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık taşra teşkilatına 826 kadrolu işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:11:00 -
Pakdemirli’den kadrolu işçi alımı müjdesi

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 döneminde Bakanlık taşra birimleri ve bağlı kuruluşlarda toplam 11 bin 717 personel istihdamı gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere yeni kadrolu tarım işçisi alımı yapacaklarını bildiren Pakdemirli, “Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kurayla belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak” ifadesini kullandı. Pakdemirli, 2019-2020 döneminde yapılan personel alımlarına ilişkin şunları kaydetti: “Bu dönemde Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine veteriner, ziraat mühendisi, tarım işçisi ve memur olmak üzere 2 bin 419, Orman Genel Müdürlüğüne 6 bin 90, Devlet Su İşlerine 545, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 100, Toprak Mahsulleri Ofisine 231, ÇAYKUR’a 911, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 496, Tarım Kredi Kooperatiflerine 810 ve Et Süt Kurumuna 115 personel alımı gerçekleştirdik.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cengizli Leicester City tur atladı
Spor

Cengizli Leicester City tur atladı

Braga UEFA Avrupa Ligi G grubunda Leicester City ile Estadio Municipal karşılaştı. Mücadele 3-3 bitti.
Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma
Gündem

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri El Sani anlaşma imzaladı.
Mustafa Sarıgül yeni parti için tarih verdi
Siyaset

Mustafa Sarıgül yeni parti için tarih verdi

Türkiye Değişim Hareketi'ne öncülük eden Mustafa Sarıgül, yeni parti çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay