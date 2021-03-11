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Ekonomi Pakdemirli’den anlamlı çağrı
Ekonomi

Pakdemirli’den anlamlı çağrı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığın kadın personeline “Desteklerimizin ve projelerimizin daha çok kadına ulaşmasını sağlamanız ve böylece daha çok kadınımızın üretime ve istihdama katılmasını teşvik etmenizdir” diye seslendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 20:46:00 -
Pakdemirli’den anlamlı çağrı

‘Tarım Ormanı Büyüten Kadınlar’ programında konuşan Pakdemirli, “Tarladan sofraya kadar üretimin bütün süreçlerinde kadınların hakkı ve emeği var” dedi. Pakdemirli, “Tarımın ‘gizli mimarları’ olan kadınlarımızı gündemin ilk sıralarına almalıyız. Onları tarım ve hayatın birçok alanında daha belirgin kılmalıyız” ifadelerini kullandı.

Hanımlar ön plandalar

“Kadınlar, tarım politikaların belirlenmesinde de ön plandalar” diyen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarım ile orman sektörünün kadınların enerjisine ve bakış açısına ihtiyacı var. Kadınların fikri ve duygusal katkısı, tarım iye orman sektörünün karar mekanizmalarında ne kadar çok olursa bakanlığımız daha üretken, daha etkili, daha başarılı bir konuma ulaşacaktır. O nedenle bakanlığımızın tarımsal üretimi doğrudan ilgilendiren en önemli birimlerini kadınlarımıza emanet ediyoruz.”

Eğitim programlarımız var

Pakdemirli, kırsal bölgelerdeki kadınlar için çok sayıda eğitim, destek ve hibe programları uyguladıklarını hatırlattı. Geçen yıl faaliyete başlayan ‘Geleceğin Tarımı-Tarımın Geleceği Platformu’yla yatırımcılara davette bulunduklarını anımsatan Pakdemirli, şunları söyledi: “Bu kapsamda ürün bazında yatırımcı rehberleri hazırladık. Kadın personelimizden bu rehberleri çalıştıkları il ve ilçelerdeki tarımorman sektörüne yatırım yapmayı arzu eden kadınlarla paylaşmasını istiyorum. Böylece girişimci kadınlarımızın yapmak istedikleri yatırımları için en azından bir yol haritasına ulaşmasını sağlayabiliriz.”

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