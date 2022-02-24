Pakdemirli sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu!
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sağlık durumuna ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
YENİ AKİT / ANKARA
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Kontrol amaçlı geldiğim Ankara Şehir Hastanesinde doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedbiren misafir ediliyorum. Genel sağlık durumum iyi, dualarınızı bekliyorum. Allah tüm hastalarımıza şifa versin” dedi.