Pakdemirli: 2023'e kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023 yılına kadar 6 milyon 191 bin hektar alanda 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Böylece orman varlığımızı 23,5 milyon hektara, yani ülkemiz yüzölçümünün yüzde 30'una çıkarmış olacağız." ifadesini kullandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin akciğeri, süsü ve gücü olan orman varlığını korumak ve artırmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman alanı, 2018 itibarıyla 22,6 milyon hektara çıkarıldı. 16 yıllık süreçte 5,27 milyon hektarda 4 milyar 324 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Geçen yıl ise 263 milyon 76 bin fidan dikildi.

EROZYON VURGUSU

Açıklamaya göre, Bakan Bekir Pakdemirli'nin göreve başlamasının ardından 1 Ağustos 2018-8 Temmuz 2019 döneminde 255 milyon 433 bin fidan dikimi yapıldı.

Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada en fazla ağaçlandırma yapılan ülke konumunda bulunan Türkiye, orman alanlarının artırılması sayesinde erozyonun önlenmesi açısından da önemli mesafe katetti.

1970'lerde 500 milyon ton olan erozyonla kaybedilen toprak miktarı 154 milyon tona geriledi. Bu rakamın 2023'te 130 milyon tona çekilmesi hedefleniyor.

2023 İÇİN FİDAN HEDEFİ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Pakdemirli, ormanların ülke için bir güç olduğuna işaret etti.

Pakdemirli, ormanların, küresel ısınmayı engelleme, kirli havayı süzme, iklimi düzenleme, yağışları çoğaltma, su kaynaklarını koruma, bataklıkları kurutma, erozyon, sel ve taşkınları önleme, gürültü kirliliğini azaltma, rüzgarın şiddetini hafifletme gibi birçok noktada önemi bulunduğunu bildirdi.

Ormanların, yaban hayatını ve hayvan çeşitliliğini muhafaza etme, tarım ve hayvancılığa imkan verme, turizmi geliştirme, insanların ruh dinginliğini ve beden sağlığını artırma gibi işlevleri de bulunduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "İnşallah 2023 yılına kadar 6 milyon 191 bin hektar alanda 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Böylece orman varlığımızı 23,5 milyon hektara, yani ülkemiz yüzölçümünün yüzde 30'una çıkarmış olacağız." ifadesini kullandı.