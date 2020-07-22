PAGDER'den plastik sektörü değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, "Hızlı değişen piyasalara daha çabuk adapte olabilen KOBİ’lerin bu dönemde ihracatımıza önemli katkı yaptıklarını görmek sevindirici olsa dahi ilk 500’deki plastik sektörü işletmelerinin ortalamanın çok altında performans gösterdiğini de gözden kaçırmamak gerekiyor." ifadesini kullandı.PAGDER açıklamasına göre, derneğin İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2019 yılı listesindeki verilere ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre, ilk 500 büyük arasında yer alan 13 plastik sanayi işletmesi içerisinde gerek 2018 yılında gerek 2019 yılında listede yer alarak verilerini şeffaf şekilde paylaşan işletmelerin üretimden satışları yüzde 3,7, net satışları ise yüzde 2,7 artış gösterdi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülsün, "NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ilk 500 listesinde yer alan 13 plastik sanayisi kuruluşunun geçen yıl en çok vergi öncesi dönem karında sıkıntı yaşadığını gözlemliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.- "Sektör, maliyetlerinde yaşanan artışı fiyatlara yansıtamamıştır"İşletmelerin verilerini döviz cinsinden değerlendirdiklerinde gerçeği daha net anlatan bir tablo ile karşılaştıklarını belirten Gülsün, "2018-2019 yılları arasında ortalama döviz kurunda yüzde 17,8’lik bir artış yaşandı. Oysa her iki yılda verilerini şeffaf olarak paylaşan işletmelerimizin üretimden satışları Türk lirası bazında yalnızca yüzde 3,7 artış kaydetmiştir. Aynı dönemde İSO 500 listesinde yer alan tüm işletmelerin performansına baktığımızda üretimden satışların yüzde 16,4 arttığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.Gülsün, "Yani plastik sektörümüz 2019 yılında önemli bir ciro kaybı yaşamış ve maliyetlerinde yaşanan artışı fiyatlara yansıtamamıştır. Sektörümüzün lokomotifi olan ölçek büyüklüğünü yakalamış bu işletmelerimizin cirolarını ve karlılıklarını artırarak küresel pazardan daha fazla pay almaları ülkemiz ve sektörümüz için önem arz etmektedir." açıklamasında bulundu.- "İhracat tarafında ise yüzde 10’un üzerinde bir gerileme yaşandı”İhracat tarafında ise yüzde 10’un üzerinde bir gerileme yaşandığının dile getiren Gülsün, şunları kaydetti:"Plastik sektörünün ihracatının arttığı bir dönemde ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan plastik işletmelerinin bu ihracattan aldığı payda önemli bir gerileme yaşanmıştır. İlk 500 listesinde yer alan plastik işletmeleri 2018 yılında sektörün toplam ihracatından yüzde 7,8 pay alırken bu oranın 2019 yılında yüzde 6,6’ya gerilediğini görüyoruz. Hızlı değişen piyasalara daha çabuk adapte olabilen KOBİ’lerin bu dönemde ihracatımıza önemli katkı yaptıklarını görmek sevindirici olsa dahi ilk 500’deki plastik sektörü işletmelerinin ortalamanın çok altında performans gösterdiğini de gözden kaçırmamak gerekiyor."1969 yılında kurulan sektörün en köklü sivil toplum kuruluşu olarak İSO ilk 500 listesinde 11 üyelerinin bulunduğunu belirten Selçuk Gülsün, "Listede yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, gelecek yıllarda plastik sektörünün daha iyi noktalara gelmesi adına bu işletmelerimizin katkılarını çok önemsiyoruz.” ifadesini kullandı.