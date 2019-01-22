0553 313 94 23

Pachuca'da Palermo dönemi

22 Ocak 2019 Salı 11:52
Pachuca'da Palermo dönemi


İSTANBUL (AA) - Meksika Birinci Futbol Ligi takımlarından Pachuca, teknik direktörlüğe Martin Palermo'yu getirdi.

Meksika temsilcisinden yapılan açıklamada, görevinden ayrılan İspanyol Francisco Ayestaran'ın yerine 45 yaşındaki Arjantinli teknik adam Palermo ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde Boca Juniors ve Arjantin Milli Takımı'nın formalarını giyen Palermo, 2012 yılından bu yana Arjantin'in Godoy Cruz ve Arsenal de Sarandi, Şili'nin de Spanish Union takımlarını çalıştırmıştı.

Pachuca, üç haftası geride kalan Meksika Kapanış Ligi'nde Monterrey'ye 5-0, Club America'ya da 3-0 mağlup olmuştu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:52
  1. Futbol
  2. Martin Palermo
  3. Meksika
  4. Pachuca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tilkilerin soğuk havada yiyecek bulma çabası
    1. Tilkilerin soğuk havada yiyecek bulma..
    2. BİM aktüelde bu hafta neler var? | BİM..
    3. Aksaray merkezli 4 ilde FETÖ/PDY..
    4. Esed rejiminden İdlib'e saldırı
    5. Görme engelli dönerci çalışma azmiyle..
    6. Sosyal medya fenomeni kadın donarak öldü
    7. “İnternette fırsat eşitliği olmazsa..
    8. Emiliano Sala uçak kazasında öldü mü?
    9. Aracı kurumların karı iki katına çıktı
    10. Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik..
    11. Dergilik’ten okudukça kazandıran..
    12. Çin Ivanka Trump'ın 5 ticari markasını..
    13. Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kaplan..
    14. Gayrimenkul borsası, Varlık Fonu..
    15. Azerbaycanlı kaptanın cesedi Rusya..
    16. Küresel piyasaların gözü Davos’ta
    17. İbn Haldun Üniversitesi kendi..
    18. MHP Antalya ilçe belediye başkan..
    19. D’S Damat, Grand Pera’da “Pop Up”..
    20. Elektrik desteğinden 10 milyon kişi..
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık