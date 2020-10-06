Paçavra Sözcü yine enselendi: Düşüncesini açıklayan doktora linç, hemşireyi öldüren doktora perdeleme

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Türk - İslam toplum yapısına karşı her türlü saldırıyı meşru gören Sözcü paçavrası, batıl ideolojisinin getirdiği ikiyüzlü haber politikasını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir süre önce, “Gül gibi bir yuva yıkılmış, neden boşanmışlar? Niye? ‘Koca aldattı’ diye. Ayıptır, günahtır. Niye aldatıyorsunuz? Allah size ruhsat vermiş. Aldınız, bir başkasını da sevdiniz onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı?” dediği için laikçi linçe maruz kalan doktor Ali Edizer’i bugün manşetine taşıyan Sözcü, “Kara zihniyet sağlığı ele geçirmiş, bu adamı Gata’ya kim getirdi?” başlıklı haberinde, “Paylaşımlarıyla cumhuriyet değerlerine ve masum insanlara dil uzatan, GATA'nın tarikatçı doktoru Ali Edizer görevden alındı, peki hesap sorulmayacak mı?” ifadelerini kullanarak doktoru hedef gösterdi.

Aynı zamanda paçavra, Ali Edizer üzerinden Menzil Cemaati’ne de saldırdı.

Katil doktora yer yok!

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davada dün karar verildi. Karaman ile gayrı meşru ilişki yaşayan Uzman Dr. Özgür Tarhan, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tepki çeken bir karar vererek kadın katili Tarhan’a iyi hal indirimi uyguladı ve cezasını 3 yıl 4 aya indirdi.

Gayrı meşru ilişki yaşadığı metresini öldüren kadın katiline verilen ceza ve tepki çeken iyi hal indirimi, bugün Sözcü’nün birinci sayfasında yer bulamadı!.. Sözcü paçavrası, birçok çarpıtma yaparak doktor Edizer üzerinden İslam’a saldırırken haberi manşetinden duyurdu, kadın katili doktora ise sayfasında yer vermedi. İstanbul Sözleşmesi’ni savunarak sözde kadın haklarını koruyan Sözcü’nün ikiyüzlü, mide bulandıran zihniyeti bir kez daha gözler önüne serildi.

Bunlardan hangisi daha tehlikeli?

Doktor Ali Edizer, “Aldatmayın, yuvanız yıkılmasın” diyerek kendi görüşlerini dile getirdi. Doktor Özgür Tarhan ise, gayrı meşru ilişki yaşadığı 23 yaşındaki hemşireyi önce tehdit etti, ardından öldürdü. Ayrıca Tarhan’a iyi hal indirimi verildi. Sözcü’nün, “Aldatmayın” diyen doktora saldırıp katil doktoru görmezden gelmesi, “Bunlardan hangisi daha tehlikeli? ‘Aldatmayın, yuvanız yıkılmasın’ diyen mi, yoksa metresini katleden mi?” sorusunu da akıllara getirdi.