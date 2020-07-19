Paçaları tutuştu! Alman ordusunda Ülkücüler ve MİT paniği

Alman kamu televizyonu ARD’de yayınlanan Report Mainz programında, Alman Ordusu’ndaki dört asker hakkında Ülkücü Hareket’e mensup oldukları şüphesiyle soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Alman medyasında yer alan habere göre, Alman Askeri İstihbarat Servisi'nin (MAD) Alman Ordusu'ndaki dört asker hakkında, "Ülkücü Hareket"e mensup oldukları şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

Üç kişide 'radikal gaye' tespit etmişler

Haber, Sol Parti'nin Almanya hükümetine verdiği soru önergesine dayandırıldı. Önergeye yanıt veren federal hükümet, "Bu olaylardan birinde eldeki bulgulara göre anayasaya sadakat eksikliği tespit edilmiştir" ifadesine yer verdi. Hükümet bu vaka ile ilgili olarak söz konusu asker hakkında hukuki olarak disiplin soruşturması başlatıldığını belirtti.

Alman hükümetinin verdiği yanıtta, "Diğer kişiler hakkında ise gerçekten radikal gaye içinde olduklarına dair ipuçları var" bahanesiyle, üç asker ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. MAD, Report Mainz'in iddialar hakkındaki sorularına ise yanıt vermedi.

"Ülkücülerin MİT'le ilişkisi var"

Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta ayrıca, Almanya'daki Ülkücü Hareket'in Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ilişkisine dair iddialara da değinildi. Yanıtta Türkiye'de yönetim kademesindeki bazı kişilerin Almanya'da (Ülkücü Hareket'le) görüşmelerde bulunduğu iddia edilerek, "Bu nedenle böylesi ilişkilerin MİT tarafından istihbarat çıkarlarını gözetmek için kullanılması muhtemeldir." denildi.

Ülkücülere çirkin 'haydut' yaftası

Ülkücü Hareket'e ilişkin skandal ifadelerde bulunan Sol Parti iç politika sözcüsü Ulla Jelpke, Report Mainz'a yaptığı açıklamada, hareketin "büyük bir tehlike" olduğunu ileri sürdü. Bozkurtlar'ın 'Türk faşist grup' olduğu gibi mesnetsiz bir tanımlama kullanan Jelpke, "Türk faşist gruplarından Bozkurtlar büyük bir tehdit teşkil ediyor. Bunu sadece taraftarlarının acımasız saldırıları değil, yaptıkları silah ve mücadele sporları antrenmanları da gösteriyor" serzenişinde bulundu. Jelpke, Ülkücü Hareket'le ilgili olarak, "Almanya'da uzun süredir kontrolü Türk gizli servisinin elinde olan aşırı sağcı bir haydut birliği gelişti" diye konuştu.