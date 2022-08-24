Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını vermeleri gerekmektedir. Başvurular posta ve e-posta yoluyla yapılır. Posta yoluyla gönderilecek belgelerin bir örneğinin aşağıdaki e-posta adresine de iletilmesi önemle rica olunur. Başvurular için posta adresi: Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynakları Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy – İSTANBUL E-posta adresi: ([email protected])

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Duyuru Başlama Tarihi : 24.08.2022

Son Başvuru Tarihi : 07.09.2022

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