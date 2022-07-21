Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Özyeğin Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi (Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi ilanları için adayların Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Medeni Hukuk, İnsan Hakları Hukuku, İş Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku vb. alanlarından hangisinde çalışmak istediklerini belirtmelerini rica ederiz.)

2. Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az bir referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Öğrenim Belgeleri (tüm diplomalar, ilanda istenen öğrenci belgeleri, tüm derecelerin transkriptleri (GPA notu için şarttır) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

5. ALES belgesinin barkotlu kopyası

6. YDS ve dengi yabancı dil belgeleri barkotlu kopyası

7.Varsa yayınların kopyası

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi kopyası

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00’a) yukarıda belirtilen evrakları e-posta yoluyla ([email protected]) adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır.Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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