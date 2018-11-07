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Özür dilemesi beklenen Burak Yılmaz'dan çıt yok

Karadeniz ekibi Trabzonspor'un 500 bin TL ceza verdiği ve 'kamuoyundan özür dileyecek' dediği Burak Yılmaz'dan henüz bir açıklama gelmedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 21:38
Özür dilemesi beklenen Burak Yılmaz'dan çıt yok

Burak Yılmaz'ın taraftarlar ile arasında yaşadığı gerginlik, Trabzonspor'da bir krize neden oldu. Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamayla Burak Yılmaz'a 500 bin TL para cezası kesildiğini duyurdu ancak resmi internet sitesindeki bir ifade kafaları karıştırdı.

Trabzonspor'un Burak Yılmaz için yaptığı ve içinde "camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir" ifadelerinin yer aldığı açıklamanın üzerinden 24 saatten fazla geçti ancak Burak Yılmaz cephesinden henüz bir özür mesajı gelmedi.

"Burak Yılmaz'ın özürden haberi yok" iddiası

Öte yandan Trabzonspor'un "özür" ile ilgili açıklamasının ardından oluşan beklentiye rağmen yıldız golcünün metinden bir bilgisinin olmadığı ve özür konusunda yönetimle kendisinin ya da menajerinin bir görüşmede bulunmadığı iddia edildi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Burak Yılmaz ile ilgili açıklamasında bir özür beklentileri olduğunu söyleyerek, "Şimdilik 'kadro dışı' kararımız yok. Burak Yılmaz'dan da özür dilemesini istedik" açıklamasını yapmıştı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 21:38
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Burak Yılmaz
  4. Ahmet Ağaoğlu

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