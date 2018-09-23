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Öztekin sosyal medyayı salladı

Trabzonspor’u 2-1 mağlup eden Göztepe’de, takımının galibiyet gollerini atan Öztekin, ikinci golünü Cristiano Ronaldo tarzı kutlayınca Yasin’in gol sevinçleri sosyal medyada günün konusu oldu.

23 Eylül 2018 Pazar 12:55
Öztekin sosyal medyayı salladı

Galatasaray’dan sezon başında ayrılıp Göztepe’ye transfer olan Yasin Öztekin, sezona iyi bir başlangıç yaptı. İzmir ekibiyle çıktığı 6 lig maçında 3 gol kaydeden Yasin Öztekin, Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor'a attığı ikinci golün ardından dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen gol sevincini yapınca sosyal medyada günün konusu oldu. 

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Cristiano Ronaldo'ya benzetilmek elbette çok güzel. Bu durum hoşuma gidiyor" diye konuşan yıldız orta saha oyuncusunun "Ronaldo sevinçleri" sosyal medyayı adeta salladı. 

Resmi hesapta da Ronaldo benzetmesi 

Yasin Öztekin’in Ronaldo sevincinin ardından Göztepe’nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunuldu. Yasin’in Trabzon maçındaki sevinç fotoğrafı ile birlikte Ronaldo’nun gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafı yan yana paylaşıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımın altını Yasin’i öven yorumlarla doldurdu. 
 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 12:55
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