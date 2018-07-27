Ozon yağı nasıl kullanılır?

Ozon yağı cilde masaj yaparak uygulanır. Bu yolla kan dolaşımını da hızlandırdığı için olumlu etkiler kolayca gözlenebilir. Bunun yanında, bazı cilt rahatsızlıkları için başka şekillerde kullanılabilir.

Ozon yağının cilt bakımında kullanılması durumunda, gece yatarken cilde birkaç damla damlatılması yeterli olacaktır. Gece uyurken gerçekleşen hücre yenilenme süreci, ozon yağı ile daha da hızlanacak ve daha fazla hücre yenilenecektir. Ozon yağı aynı şekilde gün içerisinde de kullanılabilir; ancak gece daha etkili olacaktır.

Ozon yağının pişik ve kızarıklıklarda kullanımı da yine masaj yapılarak ve gece olmalıdır. Yağ uygulanan bölgeye birkaç saat su değdirmemeye de özen gösterilmelidir.

Yaralarda ve yanıklarda ozon yağı, ilgili bölgeye birkaç damla şeklinde damlatılmalı ve daha sonra temiz bir bezle hafifçe sarılmalıdır.

Ozon yağı kızarıklıklarda ve alerjide de kullanılır. Kaşıntıyı önlemesi için hergün düzenli olarak kullanılması gerekir. Egzama ve sedef gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılan bu yağ, bu gibi durumlarda uzun süre kullanılacağı için her kullanımdan sonra ağzı sıkıca kapatılmalı ve iyi muhafaza edilmelidir.

Ozon yağının tırnak mantarı tedavisinde kullanılması için, tırnağı mümkün olduğunca kestikten sonra ozon yağıyla güzelce ovun. Oksijen, mantarı öldürmede yeterli olacaktır.

Selülit ve varis gibi rahatsızlıkları gidermek için ozon yağını günde 2 kez bileklerinizden bacaklarınızın üst kısımlarına doğru masaj yaparak uygulayın. Vücudunuzun yağı güzelce emdiğinden emin olun.

Uçuk ve dudak çatlakları için ozon yağını ilgili bölgeye 1-2 damla damlatarak ve yavaşça bölgeye yayarak uygulayın. Bunu gece yapmanız özellikle tavsiye edilse de, gündüz de uygulayabilirsiniz.

Ağız içi yaraların tedavisinde ozon yağı kullanılacaksa, temiz bir pamuğa ya da kulak çucuğuna birkaç damla ozon yağı damlatılır ve ağız içi güzelce silinir.

Ozon yağının bir diğer kullanımı da eklem ve kas ağrılarının tedavisindedir. Bunun için ozon yağını masaj yaparak vücudunuza yedirmeli ve bu işlemi günde birkaç defa tekrarlamalısınız.

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