Özlem Zengin'e destek veren Ahmet Hakan'dan toplumu kutuplaştıran laikçi kesime çağrı: İnsanlık için önemli bir adım atın

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in ifadelerine destek verdi.

''Ben hemen anladım Özlem Zengin’in ne demek istediğini" diyen Ahmet Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’den önce Türkiye’de bazı kadınların adı yoktu” demek istiyordu. Zaten sonra kendisi hem Hürriyet’e yaptığı açıklamada, hem de sosyal medyadaki paylaşımlarında. Bunu vurguladı. Özlem Zengin’in kastettiği anlamda bakacak olursak... Gerçekten de AK Parti’den önce bazı kadınların adı yoktu Türkiye’de. Başörtülü kadınlar...

Üniversite kapılarından kovulurlardı. Yalan mı?

Meclis’e girdiklerinde “Dışarı! Dışarı!” diye Meclis’ten kovulurlardı. Yalan mı?

Memur olamazlardı. Yalan mı?

Hadleri bildirilirdi. Yalan mı?

Kaymakam, vali, hâkim olmaları teklif dahi edilemezdi. Yalan mı?

Avukat bile olamazlardı. Yalan mı? Özel sektörde bile “görünür” olmaları pek istenmezdi. Yalan mı?

Özlem Zengin’in o cümlesiyle alay edip mavra çevirenler...

Alayı, mavrayı bir tarafa bırakıp kastettiğiyle yüzleşseler ve “Ya hakikaten çok ayıp edilmişti bazı kadınlara” falan deseler...

Hem kendileri için hem de insanlık için önemli bir adım atmış olurlar."

Özlem Zengin ne demişti?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'deki konuşmasında şu cümleleri kurmuştu:

"Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir. Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye'de. Partimizin daha evvel yaptığı kadın kongresinde şunu söylemiştim. Eğer Türkçe'de kelimelerin dişisi, erili olsaydı bir kadın kelimesi olurdu. AK Parti'yi inşa eden kadınlardır. O yüzden ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Sosyal güvenlikten, sağlık hizmetine aile politikalarımızda önce kadın vardır. Türkiye'de cinayetler gibi problemler var mıdır? Vardır… Bunu da çözmek için uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda kanunların daha işler haline gelmesi için gayet sarf ediyoruz. Şu Meclis'te ortaklaşacağımız bir konu varsa kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir."