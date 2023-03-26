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Siyaset Özlem Zengin'e bir destek de Ekrem İmamoğlu'ndan!
Siyaset

Özlem Zengin'e bir destek de Ekrem İmamoğlu'ndan!

Yeniakit Publisher
2023-03-26 20:26:00 - 2023-03-26 20:27:47

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın 6284 sayılı yasaya ilişkin teklifini hedef alan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e destek oldu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ı hedef aldı.

Erbakan'ın 6284'e ilişkin düzenlenme talebini, "Kadına şiddeti önleyen yasaya hepten karşı durmak" gibi çarpıtan İmamoğlu, şöyle konuştu:

6284 kırmızı çizgi demiş, doğru demiş, alkışlıyorum hanımefendiyi.

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