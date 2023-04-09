Özlem Zengin'den 'teşekkür' mesajı!
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul 3. bölge 2. sıradan aday gösterildi. engin aday gösterildikten sonra Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Heyecanlıyım." dedi.
"6284 bizim kırmızı çizgimizdir" diyen AK Partili Özlem Zengin, Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile aynı listeden aday gösterildi.
Zengin, İstanbul 3. bölge 2. sıra adayı olarak listeye girerken, Zekeriya Yapıcıoğlu da aynı bölgenin 4. sırasından aday oldu.
Liste açıklandıktan sonra paylaşımda bulunan Zengin, şu ifadeleri kullandı:
Uzun yıllar teşkilatımızda görev yaptığım, 25. dönemde milletvekili seçildiğim İstanbul’da yeniden aday olmanın heyecanını yaşıyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Milletvekili adaylarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ülkemiz, Milletimiz için hayırlı olsun.
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