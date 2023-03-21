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Siyaset Özlem Zengin bunu da yaptı! Halk TV aracılığıyla aileyi savunanları hedef aldı
Siyaset

Özlem Zengin bunu da yaptı! Halk TV aracılığıyla aileyi savunanları hedef aldı

CHP’nin yarı resmi yayın organından Barış Terkoğlu'na konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 6284 sayılı yasa sebebi ile kendisini eleştirenlere “azınlık” hakaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 18:58:00 - 2023-03-21 19:02:59
Özlem Zengin bunu da yaptı! Halk TV aracılığıyla aileyi savunanları hedef aldı

 Yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın Cumhur İttifakı’na katılma şartları arasında sunduğu “6284 sayılı yasa uygulamadan kaldırılsın” talebinden sonra, yuva yıkan yasayı ölümüne savunup, “6284 bizim kırmızı çizgimizdir.” diyen Özlem Zengin, Halk TV’den Barış Terkoğlu’na konuştu.

Daha önce Melih Altınok'a “Yalnızlıktan yoruldum” diyen Zengin, Terkoğlu'na da “Bu konu kadınları fevkalade rahatsız ediyor. O kadar çok destek aldım ki ‘sade’ kadınlardan ve erkeklerden…” ifadelerini kullandıktan sonra, aileyi savunanları “Azınlıklar” diye hedef aldı.

Zengin şöyle konuştu: Saldıranlar hakikaten azınlık… Yalnızlık sorun değil benim için. Bugünlere gelirken tek başıma savunduğum çok konu oldu. Kadın meselesi, siyasette öğütlenmeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi…
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