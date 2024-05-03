Özlem Gürses, Halime Kökce’den ayarın kralını yedi! Helal olsun sana bacım

Halime Kökce, 1 Mayıs gösterilerinde polisin sıktığı biber gazından çok etkilenmiş görüntüsü vermek için öksüren, tıksıran, halden hale giren "candaş gazeteci" Özlem Gürses’e esaslı bir ayar verdi. “Madem tiyatro çevireceksin sahneyi, dekoru iyi ayarlayacaksın. Ucuza kaçmayacaksın” diyen Kökce, Star’daki yazısında şunları kaydetti:

“Özlem Gürses'le tanıştık da. AK Parti'nin bir mitingine gelmişti. Halkın içine karışmış gazetecilik yapmıştı. Konuşunca gayet sempatik biri. Ama "candaş gazeteci" gömleğini giyince maalesef kendi kendilerine itibar suikastı yapıyor bunlar. Kendilerine aynadan bakamıyorlar ve dolayısıyla imajlarını yönetemiyorlar. 1 Mayıs günü Saraçhane'deki performansı cidden kötüydü. Polisin sıktığı biber gazından çok etkilenmiş görüntüsü vermek için öksürüyor, tıksırıyor, halden hale giriyordu. Ortalıkta biber gazı görüntüsü de yokken yapıyordu bunu. Oysa polis dağılmayan kalabalığı dağıtmak için biber gazı çıkmıştı. Daha gerçekçi bir görüntü almak isteyen bir gazetecinin biber gazının yoğun olduğu bir yerden yayın yapma ve biber gazı yeme zahmetine katlanması gerekir. Kendisi bu kadarına zahmet etmemiş bile.

Bir de aynı yerde kendisini görüp fotoğraf çekilmek için yanına gelenlerde biber gazının hiç tesiri gözlenmiyordu.

Madem tiyatro çevireceksin sahneyi, dekoru iyi ayarlayacaksın. Ucuza kaçmayacaksın.

Bu özlem hanımın ilk vakası da değil; hemşire Gülnaz Şırınga yalanı ve Çin'e giden ilk ihracat treninin "Trenin Çin'e gittiği falan yok, bakın burada yatıyor" diyerek Halkalı'dan yaptığı yayın var...

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Hoş değil yani.”