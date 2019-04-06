Özköylü: Oyun beni hayal kırıklığına uğrattı

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta müsabakasında Osmanlıspor evinde Eskişehirspor'a 4-2 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Osman Özköylü, "Bizim için ciddi anlamda bir hayal kırıklığı oldu. Kendi sahamızda oynadığımız son 3 maçın üçünü de kaybettik. Bu ligin en önemli takımını deplasmanda 3 golle yendik fakat burada takımımın oynadığı oyun beni hayal kırıklığına uğrattı. Yediğimiz goller bizim açımızdan çok üzücü. Takımın düşük olan motivasyonunu yediğimiz ilk gol daha da fazla düşürdü. İkinci yarıda pozisyon üretmeye çalıştık, beraberliği de yakaladık ama sonuca götüremedik maçı. Penaltı pozisyonunda kalecimizin söylediğine göre bir faul söz konusu değil. Pozisyonu izlemedim fakat eğer penaltı kararına sebebiyet verecek bir hareket yoksa bu hakem için talihsizlik. Bu ligin ayarında bir hakem değil. Rakip takımın kalecisi maçın 10 dakikasını yedi. Bunlar mazeret mi değil. Maça girme çabamız olmadı. Rakibimizi tebrik ediyorum. Önümüzde 6 maç var, biz tüm maçlarımızı kazanıp ligi üst sıralarında tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.