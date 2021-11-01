Özhaseki’den Kayseri’ye hızlı tren müjdesi

Özhaseki, zaman zaman siyasilerden Kayseri’de yapılan yatırımlarla ilgili eleştiriler duyduklarını belirterek, şöyle devam etti: “30 yıl önceki Kayseri’yi ve çevresindeki illeri bir düşünün. Kayseri, içlerinde parlayan yıldız gibi. En çok yatırımı burası almıştır. Allah’ın izniyle hiç kimse endişe etmesin, bizim kendi iktidarımız döneminde Ankara’ya hızlı tren işi başlayacak ve bunu da ölmeden göreceğiz. Kredi görüşmeleri son aşamasında. Şu anda karşılıklı yazışmaları biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız da takip ediyor. 1 milyar dolarlık bir iş. Her bir aşamasını Sayın Cumhurbaşkanımız da bizlere soruyor, biz de takip ediyoruz.”