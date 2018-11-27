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Özgüveni geliştirmek için uzmanından tavsiyeler

Uzman Psikolog Mahir Efe Falay özgüveni geliştirmenin yollarını ve yararlarını anlattı.

27 Kasım 2018 Salı 20:27
Özgüveni geliştirmek için uzmanından tavsiyeler

Uzman Psikolog Mahir Efe Falay, özgüvenin doğuştan gelmediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Özgüven, kelime anlamıyla 'Öz'e olan güven" demektir. Yani kendinize güvenmektir. Hayat içinde yaşadıklarınızla kazanılır. Örneğin bebekken keşif faaliyetleri durdurulan - engellenen bebek zaman içinde keşif için uğraşmaz olacaktır.” 

Çocuğa söylenen “Aman dur yapamazsın”, “Sakın dokunma!” veya “Boşver sen, aklın ermez” gibi sözlerin çocuğun kötülüğüne olduğunu söyleyn Psikolog Mahir Falay bu durumu şöyle açıklıyor: “Özgüvenin temeli davranışsa ve davranış engelleniyorsa özgüven de gelişemez. Çevresi iyiliği için yapılan engellemelerle dolan çocuk yıllar sonra yetişkin haline gelip o eski çevreyi arkasında bıraktığında sudan çıkmış bir balık gibi çaresiz, savunmasız ve bunalım halinde kalır.” 

Özgüven gelişimi için yapılması gerekenleri sıralayan Uzm. Psikolog Falay, bu kısa tavsiyeler ile yararlı etkiler sağlamanın mümkün olduğu belirterek “Özgüven doğuştan gelmez. Kazanılan ve geliştirilebilen bir özelliktir. Bu yüzden önerilere kulak verin veya uygun bir uzman yardımıyla kazanın” açıklaması yaptı. 

İŞTE ÖZGÜVEN GELİŞTİRMEK İÇİN TAVSİYELER

ÇOCUĞUN ÖZGÜVENİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN AİLELERE ÖNERİLER

1- Bırakın canı ‘biraz’ acısın. O şekilde gerçekleştirmeye çalıştığı davranışın sonucunu çok daha iyi öğrenir. Acımasın diye engellemelerse onu sündürür.

2- Bırakın ‘biraz’ yorulsun. Bu yorulmalar ona ileride gerçek hayatta bir şey başarmak için yorulmak gerektiğini gösterir. Yetişkin hayatlarınızda kaç iş çaba harcamadan sizin yerinize oluyor ki? 

3- Bırakın ‘biraz’ yavaş yapsın. Bu şekilde legolar dışında daha zor kurulum işlerini kendi gücü yettiğince halledebilir. Evet tornavidayı döndürmesi yavaş olacaktır. Ama ‘o’ vidayı takmıştır.

YETİŞKİNLER İÇİN ÖZGÜVENİNİ GELİŞTİRMENİN YOLLARI

1- En kötü ne olabilir ki? Şeklinde sık sık düşünün. Örneğin müdüre bir şey söylemek için odasına girerken bu gelsin aklınıza. Veya otobüste inmeniz gereken durağı kaçırdığınızda az sonra otobüs kırmızı ışıkta durduğunda siz “Kaptan orta kapı” diye bağırdığınızda, aylardır gözünüzde olan karşı cins okulda tek başına boşken yanına gidip gitmeme arasında kaldığınızda... Merak etmeyin, gerçekten kötü bir şey olamaz.

2- İnsanların, hele büyük ihtimalle bir daha görmeyeceğiniz insanların sizin hakkınızdaki düşüncesi ne kadar önemli olabilir? Bunu 100 üzerinden puanlayın. Eğer 20-30 derseniz; özgüven yolundasınız! Ama 80-90 ise cevabınız şunu da cevaplayın “Siz kendiniz için mi başkaları için mi yaşıyorsunuz?” 

3- Güçlü yanlarınızı aklınızda tutun. Kimse tüm özellikler bazında baştan aşağı kötü değildir.

4- Üstteki üçünü de sürekli düşünürseniz, İngiltere'de bir cep telefonu satıcısıyken katıldığı bir yarışma sonrasında şu anda trilyoner olan tenor Paul Pott olabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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