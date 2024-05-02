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Gündem Özgür'ün çantasını 'utanmaz adam' taşıyacak
Gündem

Özgür'ün çantasını 'utanmaz adam' taşıyacak

Yeniakit Publisher
2024-05-02 12:32:00 -
Özgür'ün çantasını 'utanmaz adam' taşıyacak

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Murat Kurum'a "utanmaz adam" diyecek kadar haddini ve boyunu aşan CHP'li Namık Tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan CHP lideri Özgür Özel'in çantasını taşıyacak.

 yeniakit.com.tr 

Siyasette gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine çevrildi.

Görüşme 8 yıl sonra bir ilk niteliğinde. AK Parti ve CHP genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getirecek süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.

Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alındı.
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GÜNDEM YENİ ANAYASA

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da gerçekleşecek görüşmede ana gündem maddesi yeni anayasa. Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "CHP'nin de değişime destek verecebileceği inancındayım" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel'in çantasında ise anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması olacak.

Öte yandan belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler gündemindeki diğer başlıklar olacak.

Kritik görüşme öncesi eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüşen Özel, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin görüş ve önerilerini aldı.

ÖZGÜR'ÜN ÇANTASINI 'UTANMAZ ADAM' TAŞIYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan CHP lideri Özgür Özel'in çantasını 'utanmaz adam' Namık Tan taşıyacak.

Bilindiği üzere; Tan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Murat Kurum'u "utanmaz adam" ifadeleriyle hedef alarak kadar haddini ve boyunu aşmıştı.

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