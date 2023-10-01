Özgür Özel’in resmen feleği şaşacak! Eyvah ki ne eyvah

Bir türlü bellerini doğrultamayan solaklar yine kavgaya tutuştu. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel’i yerden yere vurduğu yazısında şok ifadeler kullandı. Özel’in “işkembeden konuştuğunu” belirten Turan, çarşıyı fena karıştıracak yazısında özetle şunları kaydetti:

“Siyaset dilimize Arapça kökenli bir sözcük daha girdi:

“MÜZAHİR…”

Ne kelime ama değil mi?

“Arka çıkan… Arkalayan… Yardımcı olan… Destekleyen” anlamına geliyor.

Bu sözcüğü CHP Genel Başkanlığı'na soyunan Özgür Özel (Türkçe'de başka kelime yokmuş gibi) kendisini eleştiren gazeteciler için kullandı ve ayrıca onları “Saldırgan” olmakla suçladı!

Kendisini eleştiren gazetecilerin Genel Merkez'den bir menfaatleri olduğunu mu anlatmak istiyor? Ufku böylesine dar, kalbi böylesine fesat olabilir mi?

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Anlaşılan kafası kızmış, ne dediğini bilmiyor Özgür Beyefendi… Böyle dolambaçlı konuşacağına, açık, net konuşmalı, dürüst olmalı, karnından konuşmamalı!

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Özgür Özel'i kızdırdığı anlaşılan cümleler şunlar:

“CHP'nin aldığı kararlarda sizin de payınız olduğu yönünde sert eleştiriliyorsunuz. Çünkü 12 yıldır CHP'de aktif politika yapıyorsunuz.

2014'te Parti Meclisi'ne girdiniz. 8 yıl grup başkanvekilliği yaptınız. Şimdi de Grup Başkanı'sınız! Siz de yönetimde yetkilisiniz. Alınan kararlarda hiç mi sorumluluğunuz yok?”

Sorumluluk kabul etmeyen ve kendisinin pir-ü pak (çok temiz, tertemiz) olduğunu zanneden Özgür Bey'in cevabı söyle:

“Genel Merkez'in tutumunu toplumun tümü eleştiriyor. Benim tutumumu çarpıtarak birkaç tane Genel Merkez'e müzahir gazeteci eleştiriyor. Onların kullandıkları sert üslûp, haklılıklarından değil. Esas saldırganlıkları, savundukları şeyin toplumda karşılığı olmamasından kaynaklanıyor. Benim performansım, Meclis performansı!”

Özgür Özel'in kendisini savunmak için, onu eleştiren gazetecileri (hiç ayrım yapmadan) Genel Merkez'le ilişkili olarak göstermesi, vahim bir hata oldu. İşkembeden atmadıysa ve bildiği bir şey varsa bunu mutlaka açıklamak zorundadır.”