Gündem
Gündem

Özgür Özel'in güvendiği dağlara kar yağacak: Sermaye grupları Halk TV'ye reklam yağdırıyor!

Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Tamar Tanrıyar, yayınladığı son videoda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Halk TV arasındaki ilişkilere dair çarpıcı iddialarda bulundu. Tanrıyar, son bir haftadır Türkiye’nin en büyük sermaye gruplarının, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Halk TV’ye yoğun şekilde reklam vermeye başladığını öne sürdü.

Tanrıyar’ın iddiasına göre, aralarında anlaşmışçasına aynı anda Halk TV’ye finans desteği ve reklam sağlamaya başlayan gruplar arasında şunlar yer alıyor:

Reklam yağdıran o dev gruplar

  • Koç Holding: En güçlü markalarıyla kanalda boy göstermeye başladı.
  • Doğan Grubu: Bir dönem geri çekilmişken yeniden destek vermeye başladı.
  • Zorlu Grubu (Vestel): Kanalın finansörleri arasına katıldı.
  • RAMS: Milyon dolarlık konut projelerinin reklamlarını Halk TV’de döndürmeye başladı.
  • Türkerler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yaşadığı gökdelen krizinin ardından "rahata eren" bu grup da reklam kervanına katıldı.

Özgür Özel’in şikayeti ve yargı kararı

Özgür Özel’in kendisine yönelik tehditkâr bir üslup kullandığını belirten Tanrıyar, Özel’in kendisini memleketi Manisa’da Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet ettiğini de açıkladı. Ancak Tanrıyar, yargıdan Özel’in beklediği sonucun çıkmadığını ima ederek, Özgür Özel’in güvendiği dağlara kar yağacağını savundu. Tanrıyar, "Sıradaki durak YouTube kanalımız; orada tüm detayları, nasıl bir yanıt aldığını tek tek anlatacağım" diyerek meydan okudu.

Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!
Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!

Gündem

Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Muhittin Böcek açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Muhittin Böcek açıklaması: Soruşturma başlatıldı

İBB soruşturmasında flaş gelişme! Muhittin Böcek'in gelini ve 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gündem

İBB soruşturmasında flaş gelişme! Muhittin Böcek'in gelini ve 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı

