Özgür Özel’in güvendiği dağlara kar yağacak: Sermaye grupları Halk TV’ye reklam yağdırıyor!

Tanrıyar’ın iddiasına göre, aralarında anlaşmışçasına aynı anda Halk TV’ye finans desteği ve reklam sağlamaya başlayan gruplar arasında şunlar yer alıyor:

Reklam yağdıran o dev gruplar

Koç Holding: En güçlü markalarıyla kanalda boy göstermeye başladı.

Doğan Grubu: Bir dönem geri çekilmişken yeniden destek vermeye başladı.

Zorlu Grubu (Vestel): Kanalın finansörleri arasına katıldı.

RAMS: Milyon dolarlık konut projelerinin reklamlarını Halk TV'de döndürmeye başladı.

Türkerler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yaşadığı gökdelen krizinin ardından "rahata eren" bu grup da reklam kervanına katıldı.

Özgür Özel’in şikayeti ve yargı kararı

Özgür Özel’in kendisine yönelik tehditkâr bir üslup kullandığını belirten Tanrıyar, Özel’in kendisini memleketi Manisa’da Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet ettiğini de açıkladı. Ancak Tanrıyar, yargıdan Özel’in beklediği sonucun çıkmadığını ima ederek, Özgür Özel’in güvendiği dağlara kar yağacağını savundu. Tanrıyar, "Sıradaki durak YouTube kanalımız; orada tüm detayları, nasıl bir yanıt aldığını tek tek anlatacağım" diyerek meydan okudu.