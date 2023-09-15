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Siyaset Özgür Özel'in genel başkanlık adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan!
Siyaset

Özgür Özel'in genel başkanlık adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 15:59:00 - 2023-09-15 16:08:05
Özgür Özel'in genel başkanlık adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan!

CHP Grup Başkanı Özgür Özel partisinin genel başkanlığına adaylığını açıkladı.

Özel'in genel başkanlığa adaylığını açıklamasının hemen ardından Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı.

6+1'li masanın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı İmamoğlu, Özel için şu ifadeleri kullandı:

''CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum.''

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki hezimetten sonra CHP'de "değişim" diyen ilk isim İmamoğlu olmuştu. İmamoğlu'nun CHP'ye genel başkan olmak için düzenlediği gizli toplantı ifşa olmuş hatta bu toplantıya Özgür Özel'in de katıldığı ortaya çıkmıştı.
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