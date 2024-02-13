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Gündem Özgür Özel’i yerden yere vurdu! Açtı ağzını yumdu gözünü
Gündem

Özgür Özel’i yerden yere vurdu! Açtı ağzını yumdu gözünü

Yeniakit Publisher
2024-02-13 12:15:00 -

CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal Özgür Özel’e "Bu kafayla giderseniz duvara toslayacaksınız Özgür bey artık sona gelindi." ifadelerini kullandı.

CHP'de yerel seçimler öncesi projeler yerine parti içindeki iç savaş konuşulurken Özgür Özel İzmir'de Tunç Soyer'in üzerini çizerek Buğra Gökçe'yi de aday yapmayarak İmamoğlu'na gözdağı verdi. İzmir'de aday yaptığı Cemil Tugay için "Cemil Bey'i iyi tanıtabilirsek netice alırız" ifadelerini kullanan Özel partide paniğe sebep oldu. Ekrem İmamoğlu taleplerini yerini getirmeyen Özel'e medya üzerinden yüklenirken CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal "Bu kafayla giderseniz duvara toslayacaksınız Özgür bey artık sona gelindi." ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL: DUVARA TOSLAYACAKSINIZ

Özgür Özel'e bir tepki de CHP yandaşı Fatih Portakal'dan geldi. Portakal, Özel'i hedefe koyarak "Duvara toslayacaksınız" dedi.

Özel'in "Ön seçim" sözünü tutmadığını hatırlatan Fatih Portakal şunları söyledi:

"Özgür Özel'in şöyle bir cümlesi vardı 'Seçmende büyük bir tepki var bir şeyler yapılmazsa seçimleri kaybedeceğiz.' Bunu arşivden çıkardım. Bu kafayla giderseniz duvara toslayacaksınız Özgür bey artık sona gelindi. Nasıl düzeltirsiniz bilemiyorum. En büyük hatayı verdiğiniz sözü yerine getirmemekle yaptınız"
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