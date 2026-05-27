Özgür Özel'i neden desteklediği ortaya çıktı! İspanya Başbakanı Sanchez'in partisine yolsuzluk baskını!

İspanya’da deprem etkisine neden olan operasyon, eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun geçen hafta resmen devam eden bir yolsuzluk soruşturmasına dahil edilmesinin ardından gerçekleşti. Başbakan Pedro Sanchez hükümeti üzerindeki baskı, aralarında Zapatero’nun da bulunduğu çok sayıda yolsuzluk davasıyla giderek artıyor.

Adli kaynakların aktardığına göre, İspanya Jandarması’nın özel birimi UCO’ya bağlı ajanlar çarşamba günü PSOE’nin genel merkezine girerek bir çok belgeye el koydu. Adli kaynaklar, operasyonun eski parti üyesi Leire Diez’in de adının geçtiği SEPI devlet holding şirketindeki iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğunu aktardı.

ESKİ BAŞBAKAN ZAPATERO HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Zapatero hakkında, 2004-2011 yılları arasında İspanya’yı yöneten ve Sanchez’in müttefiki olan bir isim olarak devlet destekli bir havayolu şirketinin kurtarılması sürecindeki iddia edilen usulsüzlükler nedeniyle soruşturma yürütülüyor. Zapatero, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek herhangi bir yanlışlık yapmadığını savunuyor. Dava, başbakanın yakın çevresindeki isimlerin karıştığı iddia edilen yolsuzluk vakalarından sadece biri olarak öne çıkıyor.

SANCHEZ’İN AİLESİNE YÖNELİK DAVALAR

Başbakan Sanchez’in kardeşi David Sanchez’in nüfuz ticareti suçundan yargılanması beklenirken, eşi Begona Gomez de ayrı bir yolsuzluk davasında soruşturma altında. Sanchez, aile üyelerine karşı açılan davaları asılsız bularak bunların sağcı bir “karalama kampanyasının” parçası olduğunu ifade etti.

Sanchez’in eski yakın çalışma arkadaşı ve eski ulaştırma bakanı Jose Luis Abalos ise mayıs ayının başlarında kapanış konuşmalarının yapıldığı kendi yolsuzluk davasında karar bekliyor.

Ana muhalefet partisi muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, Sanchez hükümetinin yolsuzluk koktuğunu ileri sürerek erken seçim çağrısını yineledi.