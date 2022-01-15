Özgür Özel’e Nazım Hikmet tokadı: Sağdaki bizim soldaki sizin!
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Nazım Hikmet’in 120’nci doğum gününü kutlayan CHP’li Özgür Özel’i “Soldaki CHP’nin Nazım'ı! Sağdaki AK Parti'nin! Adama 28 yıl hapis verip sonra sürgün edip daha sonra da doğum gününü kutla!” sözleriyle fena tokatladı.
CHP’li Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla komünist şair Nazım Hikmet’in doğum gününü kutladı. Özel’e cevap ise AK Partili Bülent Turan’dan geldi.
Özgür Özel Nazım Hikmet paylaşımında bulundu
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Nazım Hikmet’in doğum günü nedeniyle twitter hasabından “Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan" memleketimizin usta şairi, "ateşi ve ihaneti gören"lerin zafer kazandığı kurtuluş mücadelemizi en iyi anlatan memleket sevdalısı #NazımHikmet'i 120'nci doğum gününde saygıyla anıyorum.” şeklinde paylaşımda bulundu.
Bakanlar Kurulu Kararı ile cevap verdi
AK Parti hükümetinin, Nazım Hikmet’e Türk vatandaşlığını geri veren Bakanlar Kurulu Kararı’nı paylaşarak Özgür Özel’e cevap veren Bülent Turan, şunları söyledi:
“Soldaki CHP’nin Nazım'ı! Sağdaki AK Parti'nin!
Adama 28 yıl hapis verip sonra sürgün edip daha sonra da doğum gününü kutla!
CHP’yi, Goebbels taktiği ile başardığı algı operasyonları için takdir etmemek mümkün değil. Pes doğrusu!!!”