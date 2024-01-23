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Siyaset Özgür Özel'den TBMM'de skandal sözler! Şehitlere dil uzattı
Siyaset

Özgür Özel'den TBMM'de skandal sözler! Şehitlere dil uzattı

Yeniakit Publisher
2024-01-23 19:44:00 - 2024-01-23 19:51:18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda 15 Temmuz'da sokağa inen vatandaşları hedef alarak, "Kot üstüne kefen çekenler" sözleriyle dil uzattı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın eden vatandaşları hedef aldı.

Özgür Özel: Kot üstüne kefen çekenler

Özel, 15 Temmuz kahramanlarına, "Kot üstüne kefen çekenler" diyerek dil uzattı.

İşte Özel'in skandal konuşması:

"Bu ülkenin istiklaline, istikbaline göz dikenlerin karşısında, Recep Tayyip Erdoğan söylüyor diye perdelik kumaştan kot üstüne kefen çekenler değil, dedeleri Çanakkale'de, Conkbayırı'nda kefensiz yatanlar var. Beka sorunu olursa kefensiz yatanların torunları burada."

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