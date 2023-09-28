  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bank of America’dan öngörü ortalığı ayağa kaldıracak: Dolar/TL'de 30 öngörüsü! Bu kez TCMB işaret edildi

FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Milyon dolarlık para trafiği deşifre oldu

İsrail - S. Arabistan arasında kapılar ardında dünyayı heyecanlandıran tarihi ziyaretler: Yine bir araya gelecekler mi?

Rusya duyurdu: Dev uçak böyle patladı! Şok görüntü altından Wagner şüphesi çıktı! Gizemli olay dillere düştü

Meksika Parlamentosu'nda ilk kadın ve Yahudi başkan olacak: Bulgaristan ülkesinden gelen Claudia Sheinbaum

Bakın kimden kopya çekilmiş! İstiklal Marşı okutulan Gülşen'in kılavuzu bulundu

Fiyatlar ne kadar daha düşecek? İkinci el balonu patladı

CHP'de 'İstanbul savaşı' kızıştı!

Defolu S-300'ler için flaş karar! Rusya çılgına dönecek

Güney Kore'den Başkan Altay'a 'Akıllı Şehir Liderlik Ödülü'
Siyaset Özgür Özel'den Sezgin Tanrıkulu yorumu: Linç edecek bir şey göremiyorum
Siyaset

Özgür Özel'den Sezgin Tanrıkulu yorumu: Linç edecek bir şey göremiyorum

Yeniakit Publisher
2023-09-28 00:10:00 -
Özgür Özel'den Sezgin Tanrıkulu yorumu: Linç edecek bir şey göremiyorum

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında Sezgin Tanrıkulu'na haksızlık yapıldığını ima etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan Grup Başkanı Özgür Özel, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel'e CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun günlerce konuşulan "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" sözleri soruldu. Özel, "Vaka 1982 yılında söyleniyor. AİHM bunu tescil etmiş, Türkiye tazminat ödemiş.Ben burada Sezgin Tanrıkulu'nu linç edecek bir şey göremiyorum" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu'nun sözleri soruldu

CHP'de genel başkanlığa aday olan Grup Başkanı Özgür Özel, Habertürk'te canlı yayına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel'e CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun günlerce konuşulan "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" sözleri soruldu.

"Tanrıkulu'na haksızlık yapmayalım"

Özel şunları söyledi: "Sezgin Tanrıkulu'na şu haksızlığı yapmayalım. Tanrıkulu bir yayına bağlandı. 6,5-7 dakika konuştu. 32 saniyelik bir yerden Ömer Çelik de Tanrıkulu'na saldırdı. Ben ondan ayrıştım. Maalesef parti sözcümüz de benzer tavra girdi. Tanrıkulu bir vaka söylüyor. Vaka 1982 yılında yaşanıyor. Helikopterden köylüler atılmış, Türkiye tanımış, tazminat ödemiş. Vaka o vaka.

"Tanrıkulu'nu linç edecek bir göremiyorum"

Tanrıkulu 'ben bu tip soruları TSK töhmet altında, şaibe altında kalmasın diye soruyorum' diyor. Ben burada Sezgin Tanrıkulu'nu linç edecek bir şey göremiyorum."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Bu sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Tanrıkulu'na partisinden de tepki gelmişti. CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter'dan şunları yazmıştı: "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu, Tanrıkulu'nun açıklamalarıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı: "Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir."

Kulağı delik o isimden, bomba Özgür Özel iddiası! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti
Kulağı delik o isimden, bomba Özgür Özel iddiası! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Medya

Kulağı delik o isimden, bomba Özgür Özel iddiası! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Özgür Özel'in MYK kararının ardından CHP'den ilk açıklama
Özgür Özel'in MYK kararının ardından CHP'den ilk açıklama

Siyaset

Özgür Özel'in MYK kararının ardından CHP'den ilk açıklama

Siyaseti Bay Kemal’den öğrendiği nasıl da belli! Özgür Özel: Biz de hacı torunuyuz
Siyaseti Bay Kemal’den öğrendiği nasıl da belli! Özgür Özel: Biz de hacı torunuyuz

Gündem

Siyaseti Bay Kemal’den öğrendiği nasıl da belli! Özgür Özel: Biz de hacı torunuyuz

Özgür Özel''den 39 vekil çarkı
Özgür Özel''den 39 vekil çarkı

Siyaset

Özgür Özel''den 39 vekil çarkı

Selçuk Özdağ'dan bomba Özgür Özel itiraf!
Selçuk Özdağ'dan bomba Özgür Özel itiraf!

Siyaset

Selçuk Özdağ'dan bomba Özgür Özel itiraf!

Babası Özgür Özel’e sitem etmiş! Gözümüz açık mı gitsin, iktidar göremeyecek miyiz?
Babası Özgür Özel’e sitem etmiş! Gözümüz açık mı gitsin, iktidar göremeyecek miyiz?

Gündem

Babası Özgür Özel’e sitem etmiş! Gözümüz açık mı gitsin, iktidar göremeyecek miyiz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylığını ilan eden CHP'li Özgür Özel çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylığını ilan eden CHP'li Özgür Özel çıkışı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylığını ilan eden CHP'li Özgür Özel çıkışı

Özgür Özel’in özel işleri Ortaklarına bakanlıkları ‘Özel' dağıtmış
Özgür Özel’in özel işleri Ortaklarına bakanlıkları ‘Özel' dağıtmış

Gündem

Özgür Özel’in özel işleri Ortaklarına bakanlıkları ‘Özel' dağıtmış

Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması!
Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması!

Siyaset

Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması!

Peş peşe takiyye itirafları! Özgür Özel günah çıkarttı!
Peş peşe takiyye itirafları! Özgür Özel günah çıkarttı!

Siyaset

Peş peşe takiyye itirafları! Özgür Özel günah çıkarttı!

Birbirini satan satana! Özgür Özel’den İmamoğlu’na olay gönderme
Birbirini satan satana! Özgür Özel’den İmamoğlu’na olay gönderme

Siyaset

Birbirini satan satana! Özgür Özel’den İmamoğlu’na olay gönderme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23