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Siyaset Özgür Özel’den İslam’a kin kusan Metin Uca’ya övgüler
Siyaset

Özgür Özel’den İslam’a kin kusan Metin Uca’ya övgüler

Yeniakit Publisher
2023-11-18 14:46:00 -
Özgür Özel’den İslam’a kin kusan Metin Uca’ya övgüler

İslam'a ve Müslümanlara yönelik rezil söylemleriyle tanınan Metin Uca'nın cenazesinde övgü dolu ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel büyük tepkiye neden oldu.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü İslam düşmanı Metin Uca için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda program düzenlendi. Programa Uca’nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yeğeni, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Cenaze töreninde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Benden önce konuşan herkesi dinleyince, Metin Uca hakkında en son konuşması gereken kişinin ben olduğum ortaya çıktı zaten. Ama çok enteresan bir kişilikti. Şöyle ki Metin Zakoğlu, benim telefonumu ona, onun telefonunu bana vermişti. Telefon çaldı. Açar açmaz ona bir cümle söylemek istedim. Aynı saniyede, eş zamanlı olarak o da bana o cümleyi söyledi. ‘Ben sizin hayranınızım, biliyor musunuz’ demiştim kendisine. O da bana onu söyledi. Uzunca güldük. Meclisteki yaptığım çok dolaşan bir konuşmadan bahsetti. ‘Sıkıldıkça izliyorum’ dedi. Dedim ki; ‘Biz, sizi izleyemedikçe sıkılıyoruz.’ 90’ların sonlarında, o muhteşem sabah haberleriyle güne başlamanın tadını, Metin Uca ekranlardan koparıldıktan beri eksikliğini, yoksunluğunu çeken biri olarak, işte bundan birkaç yıl önce iletişim kurabilmiş olduk. Ama şöyle enteresan bir yanı vardı. Televizyonla ulaşamadığı herkese, birebir ulaşabilecek kadar enerjikti. Sürekli iletişim halindeydik. İnanılmaz ilgiliydi Türkiye meselesine. Didim'de partiyi nasıl kurtulacağını konuşmuş; bana da söylerdi, ‘Neler yapmak lazım’ diye. Bence ne yapmamız gerektiğini, kendi yaşantısıyla vasiyet edip gitmiş: ‘Yükseklik korkusu olan herkes pilot olacak cesareti gösterdiğinde, Türkiye de kurtulacak, hepimiz de kurtulacağız.’ Dayısı tarafından çocukken Fenerbahçeli yapılmış. Bir tek dayısı olan biri olarak, bu acıya dayanmakla dayanmama arasında gelip giden kardeşini ve onu kardeşi gibi seven hepinizi saygıyla selamlıyorum. Işıklar içinde uyusun” şeklinde konuştu.

Özgür Özel'in İslam düşmanı Metin Uca hakkındaki övgü dolu ifadeleri büyük tepkiye neden oldu.

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