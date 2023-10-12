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Gündem Özgür Özel'den İmamoğlu'na ziyaret
Gündem

Özgür Özel'den İmamoğlu'na ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-10-12 18:32:00 -
Özgür Özel'den İmamoğlu'na ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Adayı Özgür Özel'in bugünkü İstanbul programının ilk durağı CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik olurken, ikinci durağı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki başkanlık binası oldu.

Saat 14.30 sıralarında başkanlık binasına gelen Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti. İmamoğlu’nun makam odasında gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü.

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