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Siyaset Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması! 'CHP Genel Başkanı onun bunun emanetçisi olmaz'
Siyaset

Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması! 'CHP Genel Başkanı onun bunun emanetçisi olmaz'

Yeniakit Publisher
2023-09-23 00:44:00 - 2023-09-23 01:18:04
Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması! 'CHP Genel Başkanı onun bunun emanetçisi olmaz'

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, Armağan Çağlayan'a konuştu.

Özel, Çağlayan’ın, “Sizinle ilgili iki şey söyleniyor. ‘Özgür Bey Ekrem İmamoğlu’nun ön gösterimi.’ Yani siz seçimi kazanacaksınız, sonra Ekrem Bey’in siyaset yasağı almayacağı kesinleşince bir Kurultay’a daha gidilecek. Yerinizi Ekrem Bey’e bırakacaksınız. Böyle bir şey var mı?” sorusuna cevap verdi.

Cevabına "Külliyen yalan." diye başlayan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

Zaten akla mantığa da aykırı bir şey. Bir, eğer bir değişim olmazsa İstanbul’da tehlikede diye bakıyor Ekrem Bey ve mutlaka bir değişim olması lazım, bir heyecan yaratmamız lazım, hep birlikte çalışmamız lazım diyor. Biz de inanıyoruz. Kurultay’ın sonucu ne olursa olsun var gücümüzle asılacağız ve İstanbul’u kazanmak istiyoruz. İstanbul’un kazanılması kadar önemli bir şey yok. Bu konuda Ekrem Bey ben İstanbul’a mühürlüyüm diye pozisyonunu söyledi.

Ben CHP’nin Genel Başkanlığı’na adayım. CHP Genel Başkanı onun bunun emanetçisi olmaz. Bir tane emanet var, emanetin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O emaneti şimdi sayın Genel Başkanımız taşıyor. Yarın nasip olursa da biz taşırız.

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