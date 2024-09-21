Özgür Özel’den iktidar hayali! 1 litre rakı bedava olacak mı

Sabah yazarı Melih Altınok, Özgür Özel’in geleceğe yönelik ekonomi planları hakkında yaptığı açıklamaları yerden yere vurdu. Altınok, Özel’in 1 litre rakıyı 140 TL yapma hedefini sığ bir vizyon olarak değerlendirdi. Ekonomik politikaların bu tür populist söylemlerle sınırlı kalamayacağını belirten Altınok, muhalefet liderlerinin daha geniş hedefler ortaya koyması gerektiğini vurguladı. Melih Altınok, şunları kaydetti:

"Özgür Özel geçen gün Balıkesir Belediye Hizmet Binası'nın açılışında yaptığı konuşmada geleceğin Türkiye'sine dair bir hayalinden bahsetti.

Meğer söze "Bir hayalim var" (I have a dream) diyen Martin Luther King edasıyla giren Özel'in mütevazı hedefleri varmış; 1 litre rakıyı 140 TL yapacakmış.

10 yıl sonrası için bir hesap yaptığını anlatan Özel'in konuşmasının tamamı şöyle:

"Maaş bugünkü maaş gibi olsun, masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira, dana kıyma 55, kuzu pirzola 70 lira, bir litre rakı 140 lira. Hesap böyle."

Ulaşım, kıyma ve pirzolaya indirim hayalini anlatırken seçmenden reaksiyon alamayan Özel "rakı" deyince patlayan alkışlar içinse şunları söylüyor:

"Cümlenin sonu diye alkış oldu değil mi, rakıyı duyunca olmadı yani? Demesinler 'Adalılar bir tek rakıyı alkışlıyor' diye."

Özel merak etmesin. Kimsenin rakı deyince heyecanlanan insanlara bir şey diyeceği yok.

İçki içmenin yasak olduğu 1940'lar Amerika'sında ya da 21 yaş altındakilere içki satmanın hapislik suç olduğu günümüz ABD'sinde yaşamıyoruz.

En fazla, içkiyi temel gıda maddeleri arasında saymayanlar güler geçer, o kadar.

Bence Özgür Bey'in asıl dert etmesi gereken, yerel seçimlerde bir başarı yakalayıp ilk seçimlerde ülkenin başına gelmeyi vaat eden ana muhalefetin lideri olarak ortaya koyduğu vizyonun sığlığı.

Yıl olmuş 2034, iktidarına talip olduğunuz ülkeye dair bu mudur hayallerinizin sınırı?"

{relation id:1887311 slug:'kemal-kilicdaroglu-siyasetin-neronu-mu-partiyi-yangin-yerine-cevirdi'}{relation id:1887316 slug:'laik-egitim-rezil-oldu-musluman-anadolu-halkinin-ensesinde-boza-pisiren-guruhla-ancak-bu-kadar'}{relation id:1887300 slug:'ozgur-ozelin-raki-cikisina-ahmet-hakandan-tepki-kazigi-mezeden-atacak'}{relation id:1887319 slug:'susturun-sunlari-din-kisvesi-altinda-hocalardan-kursude-cinsel-fantezi'}{relation id:1887325 slug:'turkiye-enerji-oyununu-degistiriyor-iste-batiyi-soke-edecek-hamle'}{relation id:1887314 slug:'turkiyeden-dunyaya-sok-mesaj-brics-ve-aseanda-surpriz-ittifaklar'}