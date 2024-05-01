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Siyaset Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesi dikkat çeken temas
Siyaset

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesi dikkat çeken temas

Yeniakit Publisher
2024-05-01 18:42:00 -
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesi dikkat çeken temas

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın AK Parti Genel Merkezi'nde yapacağı görüşme öncesi CHP'nin eski genel başkanlarıyla görüştü.

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın yapacağı görüşmesinin çerçevesine dair bilgi vermek için CHP'nin önceki genel başkanlardan Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü.

Özel, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı.

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