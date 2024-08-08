Özgür Özel’den başla Yılmaz Özdil’e kadar… ‘Atatürk’ten ders almadınız mı’ dediler okkalı cevabı yediler

YeniAkit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında, Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e kadar dindar insanlara hakaret edenleri bir bir ifşaladı.

Başkan Erdoğan’ın halka hakaret ettiğini iddia eden Sözcü gazetesi bu haberi “Atatürk’ten hiç mi ders almadınız!” olarak verince, Karahasanoğlu, “Atatürk’ten alıntı olarak söylediği bir söz var beyni sulanmış hafızlar bunla ilgili olarak Vural Savaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Refah Partisi o tarihlerde ve Vural Savaş’ı yargılanmak üzere savcılığa verilen dilekçe örtbas edildi kapatıldı. CHP’liler tarafından bitirildi. Atatürk eğer böyle bir sözü söylediyse alsana hakaretin kralı…” sözleri ile cevap verdi.

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