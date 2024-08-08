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Medya Özgür Özel’den başla Yılmaz Özdil’e kadar… ‘Atatürk’ten ders almadınız mı’ dediler okkalı cevabı yediler
Medya

Özgür Özel’den başla Yılmaz Özdil’e kadar… ‘Atatürk’ten ders almadınız mı’ dediler okkalı cevabı yediler

Yeniakit Publisher
2024-08-08 15:16:00 -

Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında, dindar insanları tahkir eden, Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e kadar Atatürk’ün sözlerini kullanarak eleştirilerde bulunanlara Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’dan okkalı cevap geldi.

YeniAkit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında, Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e kadar dindar insanlara hakaret edenleri bir bir ifşaladı.

Başkan Erdoğan’ın halka hakaret ettiğini iddia eden Sözcü gazetesi bu haberi “Atatürk’ten hiç mi ders almadınız!” olarak verince, Karahasanoğlu, “Atatürk’ten alıntı olarak söylediği bir söz var beyni sulanmış hafızlar bunla ilgili olarak Vural Savaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Refah Partisi o tarihlerde ve Vural Savaş’ı yargılanmak üzere savcılığa verilen dilekçe örtbas edildi kapatıldı. CHP’liler tarafından bitirildi. Atatürk eğer böyle bir sözü söylediyse alsana hakaretin kralı…” sözleri ile cevap verdi.

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