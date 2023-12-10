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Siyaset Özgür Özel'den Babacan'a taziye ziyareti
Siyaset

Özgür Özel'den Babacan'a taziye ziyareti

Yeniakit Publisher
2023-12-10 22:33:00 - 2023-12-10 23:33:46

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, annesi Güner Babacan'ı kaybeden Ali Babacan'ı, Ankara Beytepe'deki evlerinde ziyaret etti.

Babacan'a başsağlığı dileğinde bulunan Özel, "Yurt dışındaydım ancak yetişebildim. Allah diğer aile büyüklerini ailenin başından eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Özel'e, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da eşlik etti.


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