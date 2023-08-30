Özgür Özel'den 'alkol' çıkışı! 'Bu yasağı tanımıyoruz'

Valiliğin "genel asayiş düzenini sağlama" gerekçesine karşın, "Bu bir hatırlatma metni değil, genelgeyle getirilen bir yaşam tarzı ayrıştırmasıdır." hezeyanını öne süren Özel, "Anayasa'yı, laikliği ve tüm yaşam biçimlerine saygıyı savunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Özgür Özel, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

Yurttaşlarımızın hak ve özgürlüklerine çok net ve cesaretle sahip çıkacağız.