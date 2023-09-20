Özgür Özel''den 39 vekil çarkı

CHP listelerinden seçime giren Millet İttifakı'nın küçük ortakları 39 ismi Meclis'e soktu. Seçim öncesi listelerinin arkasında durduğunu belirten CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel şimdi ise "Ben çok itiraz ettim" dedi.

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken, muhalefette değişim süreci işliyor.

Seçim yenilgisinden sonra tepkilere sırtını çevirip yola devam kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu, istifa etmeyince isyan başladı.

Değişim rüzgarının sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yeniden aday olmayı seçerken değişimcilerin Kılıçdaroğlu karşısındaki adayı Özgür Özel oldu.

Özel, adaylığını açıklar açıklamaz çeşitli televizyon kanallarına katılarak çelişki dolu ifadeler kullanıyor.

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Bunlardan bir tanesi bu akşam Sözcü TV'de yaşandı. Genel seçimlerde CHP listelerinden seçime giren Millet İttifakı'nın küçük üyeleri seçimin en karlıları oldu.

AK Parti'den ayrılarak kurulan Deva ve Gelecek... Köklü bir parti olan Saadet. Hepsi Millet İttifakı'nın içerisinde buluştu. Seçime CHP listesinden giren Millet İttifakı partilerinden DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden 39 isim milletvekili seçildi.

Seçim sonrası ise CHP içinde bu durum pişmanlık yarattı..

39 vekil soruldu

Gazeteci İsmail Saymaz, bu duruma değindi.

Saymaz, Özel'e "Parti tarihindeki en büyük tahribat olarak görüyorsunuz. Ama ben çok net hatırlıyorum 39 vekil ilan edildiğinde sizin eleştirdiğinizi hatırlamıyorum. O günlerde sahipleniyoruz, destekliyoruz demiştiniz. Şimdi ise tam tersine konuşuyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi?" diye sordu.

Soruya net bir cevap veremeyen Özgür Özel, "Kamuoyu önünde savunacağım tabii.. Ne yapacağım ortada kazanılmak istenilen bir seçim var" diyerek şunları söyledi:

"3 kez itiraz ettim"

Değil. Şimdi biz birincisi fanatik CHP'liyim. Ben bir tane fazla CHP milletvekili gelsin diye her şeyi veririm. Aylar öncesinde yaptığım itiraz şudur MYK'da en 3 kez söyledim. Bu iş ittifaka gidiyorsa bu ittifakın bir iç hukuku olur. İç hukuk yapılacak.

Milletvekilleri sıralarımızı oy oranlarına göre belirleyeceğiz denecek. Ben bunun 1 yıl önce, 6 ay önce de dedim. Hatta bir iç hukuk yazılır dendi, niyetlendi ve bırakıldı.

Ben milletvekillerini belirleme komisyonunda ben yoktum. İttifakların görüşüldüğü yerde de yoktum. Biz son zamanlarda grup kuracak kadar verilecekmiş. 4 diğer partiye toplamında 20 dendi, o bile çok geldi.

Ben kaç tane verildiğini, MYK toplantısında öğrendim. "Çok kötü şeyler oluyor, ittifak ortaklarına çok verildi" denildi. "39-40 tane verildi.. Hatta 45" denildi.

"Seçimin kaybından suçlu tutulursun"

Listelerin verildiği gün Özgür Özel çıkıyor listeleri eleştiriyor olacak iş değil. Seçiminden kaybından suçlu tutulursun! Olacak iş değil.

Kamuoyu önünde savunacağım tabii. Ne yapacağım! Ortada kazanılmak istenilen bir seçim var.