  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mossad casusu İranlı idam edildi

Şehid annesi Pakize Akbaba, ne der bu işe?

Venezuela’dan yas kararı

Petro’dan, Trump karşıtı geniş katılımlı miting çağrısı Bayrağını as mitinge gel

Son zamanların en büyük operasyonu olabilir! 400'den fazla torbacı gözaltına alındı

Gümrüksüz alışverişte şok karar! Yurt dışından sipariş verenler için muafiyet tamamen sıfırlandı!

Caracas kan gölüne döndü! ABD'nin Venezuela baskınında bilanço ağırlaşıyor

Borsa İstanbul’da deprem! Dev manipülasyon operasyonunda 17 kişi kıskıvrak yakalandı

Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada

Güney Afrika'dan İngiltere'ye "direniş" selamı! Filistinli aktivistler için Cape Town sokakları ayağa kalktı: Bir yıldır hapisteler, açlık greviyle dünyaya haykırıyorlar!
Gündem Özgür Özel yönetimi iyice yoldan çıktı! Türkiye'yi yabancılara şikayet edip Milli çıkarları hiçe sayıyorlar!
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'de muhalefet boşluğu her geçen gün derinleşirken, Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin izlediği tutarsız ve popülist siyaset vatandaşın sabrını taşırdı. "Mavi Vatan" gibi hayati milli meselelere "masal" diyerek dış güçlerin ekmeğine yağ süren CHP yönetimi, içeride ise belediyecilik fiyaskolarıyla boğuşuyor. Ankara’da suların kesilmesi, İstanbul’da toplu taşımanın felç olması ve İzmir’i esir alan çöp yığınları halkı canından bezdirirken; vizyonsuzluğunu heykel açılışlarıyla örtmeye çalışan bu zihniyetin kargaşa çıkarma çabaları milletin sağduyusuna çarpıyor.

Türkiye'de muhalefet sorunu her geçen gün daha da derinleşirken, Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin belirsiz, tutarsız ve popülist politikaları tepki çekmeye devam ediyor. Milli çıkarlarımızı hiçe sayarak "Mavi Vatan" kavramına masal diyen ve Türkiye'nin güvenlik adımlarını baltalamaya çalışan bu zihniyet, dış politikada ise ülkeyi yabancılara şikayet eden bir anlayışla hareket ediyor.

Kendi belediyelerini dahi yönetmekten aciz olan CHP, vatandaşı hizmetsizliğe mahkum etmiş durumda. Ankara'da bitmek bilmeyen su kesintileri, İzmir'de şehri istila eden çöp yığınları ve İstanbul'da her gün arızalanan toplu taşıma araçları halkı canından bezdirdi. Sokak çağrıları ve boykot listeleriyle ülkede kargaşa yaratmaya çalışan CHP yönetimi, heykel açılışlarından öteye gidemeyen bir vizyonsuzluk sergiliyor. Aziz milletimiz ise Türkiye'yi ehil kadroların yönettiği gerçeğinin bilincinde olarak bu trajikomik siyaset anlayışına prim vermiyor.

Cumhuriyet ve Özgür Özel'den paralel fitnecilik! Sisi için 'eyy' dediğinde Erdoğan'ın arkasında durdunuz mu?
Gündem

Özgür Özel ve ekibi, iç cephe için tehdit
Gündem

Özgür Özel'den şok itiraf! Seçimi kaybederse 30 yıl hapis yatacağını açıkladı!
Gündem

