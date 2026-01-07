Özgür Özel yönetimi iyice yoldan çıktı! Türkiye'yi yabancılara şikayet edip Milli çıkarları hiçe sayıyorlar!
Türkiye'de muhalefet boşluğu her geçen gün derinleşirken, Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin izlediği tutarsız ve popülist siyaset vatandaşın sabrını taşırdı. "Mavi Vatan" gibi hayati milli meselelere "masal" diyerek dış güçlerin ekmeğine yağ süren CHP yönetimi, içeride ise belediyecilik fiyaskolarıyla boğuşuyor. Ankara’da suların kesilmesi, İstanbul’da toplu taşımanın felç olması ve İzmir’i esir alan çöp yığınları halkı canından bezdirirken; vizyonsuzluğunu heykel açılışlarıyla örtmeye çalışan bu zihniyetin kargaşa çıkarma çabaları milletin sağduyusuna çarpıyor.
Türkiye'de muhalefet sorunu her geçen gün daha da derinleşirken, Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin belirsiz, tutarsız ve popülist politikaları tepki çekmeye devam ediyor. Milli çıkarlarımızı hiçe sayarak "Mavi Vatan" kavramına masal diyen ve Türkiye'nin güvenlik adımlarını baltalamaya çalışan bu zihniyet, dış politikada ise ülkeyi yabancılara şikayet eden bir anlayışla hareket ediyor.
Kendi belediyelerini dahi yönetmekten aciz olan CHP, vatandaşı hizmetsizliğe mahkum etmiş durumda. Ankara'da bitmek bilmeyen su kesintileri, İzmir'de şehri istila eden çöp yığınları ve İstanbul'da her gün arızalanan toplu taşıma araçları halkı canından bezdirdi. Sokak çağrıları ve boykot listeleriyle ülkede kargaşa yaratmaya çalışan CHP yönetimi, heykel açılışlarından öteye gidemeyen bir vizyonsuzluk sergiliyor. Aziz milletimiz ise Türkiye'yi ehil kadroların yönettiği gerçeğinin bilincinde olarak bu trajikomik siyaset anlayışına prim vermiyor.
