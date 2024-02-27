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Siyaset Özgür Özel yine mücahid Hamas'ı 'terörist' ilan etti!
Siyaset

Özgür Özel yine mücahid Hamas'ı 'terörist' ilan etti!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 23:42:00 - 2024-02-28 00:24:24

Mücahid Kassam Tugayları'nın meşru müdafa hakkı kapsamında başlattığı Aksa Tufanı operasyonu Özgür Özel tarafından yine hedef alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de konuştu.

Özel, ümmetin izzetini savunan Hamas'ı ve Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nı hedefe koydu.

Konuşmasında sözde İsrail'i eleştiren Özel, Hamas'ı "terörist" olmakla suçladı.

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