Özgür Özel yine mücahid Hamas'ı 'terörist' ilan etti!
Mücahid Kassam Tugayları'nın meşru müdafa hakkı kapsamında başlattığı Aksa Tufanı operasyonu Özgür Özel tarafından yine hedef alındı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de konuştu.
Özel, ümmetin izzetini savunan Hamas'ı ve Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nı hedefe koydu.
Konuşmasında sözde İsrail'i eleştiren Özel, Hamas'ı "terörist" olmakla suçladı.
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