Özgür Özel kılıfına uydurdu! Belediyelerdeki aile saltanatına şaka gibi savunma!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir önceki genel müdürü aratmıyor. Özel partililere seslenerek, "ufak tefek atama hataları oluyor" diyerek bir skandala daha imza attı.

CHP Genel Başkanı Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kazanan Burcu Köksal’ı ziyaret etmek ve partilileri ile bir araya gelmek üzere Afyonkarahisar’a geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özel ardından burada kendisini bekleyen partililere seslendi. Müdür Özel partililere seslenerek, "ufak tefek atama hataları oluyor" dedi.

Bu sözleri kamaoyunda tepkiyle karşılandı.